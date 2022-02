Oddo BHF senkt Ziel für Hellofresh auf 88 Euro - 'Outperform'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Hellofresh von 105 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen der Branchenrotation und der Furcht vor steigenden Leitzinsen hätten die Aktien des Kochenboxenherstellers und auch die des Essenslieferdienstes Delivery Hero in den vergangenen drei Monaten stark an Wert verloren, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser massive Rückschlag mache Hellofresh als Investment wieder attraktiv. Er zieht diese Aktie zudem der von Delivery Hero vor./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2022 / 15:22 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2022 / 07:00 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.