Oddo BHF senkt Ziel für Michelin auf 105 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Michelin von 115 auf 105 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Einbruch für den Autozulieferer in diesem Jahr dürfte noch etwas deutlicher als befürchtet ausfallen, was bei Schätzungen und Kursziel zu Veränderungen geführt habe, schrieb Analyst Michael Foundoukidis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für 2021 erwartet der Analyst aber weiterhin eine Erholung. Der Wert bleibe attraktiv./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2020 / 07:38 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2020 / 07:54 / MESZ

