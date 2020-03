OECD-Bericht: Bessere Lebensbedingungen - Ungleichheiten bleiben

PARIS (dpa-AFX) - In den Industrieländern haben sich die Lebensbedingungen in den vergangenen zehn Jahren einer Untersuchung zufolge für viele Menschen verbessert. Allerdings gebe es bei einzelnen Bevölkerungsgruppen und Ländern weiter massive Ungleichheiten, heißt es in einem am Montag in Paris veröffentlichten Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Positiv heben die Autorinnen und Autoren hervor, dass sich die Lebenserwartung seit 2010 in den meisten Ländern verlängert habe, außerdem sei die Mordrate um ein Viertel gesunken.

Ebenfalls eine gute Nachricht sei, dass die Beschäftigungsquote bei den 25- bis 64-Jährigen durchschnittlich um fast fünf Prozentpunkte gestiegen sei. Gleichzeitig stagnierten aber seit 2010 die Erschwinglichkeit von Wohnraum, die Wahlbeteiligung und die Einkommensungleichheit. Mehr als jeder dritte OECD-Haushalt lebt in finanzieller Unsicherheit - das heißt, dass die Menschen dem Risiko ausgesetzt sind, in Armut zu geraten, wenn sie auf drei Monatseinkommen verzichten müssten. In Deutschland sind es 31 Prozent.

Neun Prozent der Bevölkerung in Deutschland geben an, nur eine niedrige Lebenszufriedenheit zu haben. Mehr als ein Fünftel der Menschen im Land ist nicht zufrieden damit, wie es seine Zeit verbringt. Und neun Prozent geben an, keine Freunde oder Familienmitglieder zu haben, an die sie sich in Zeiten der Not wenden könnten. Mit Blick auf Geschlechtergerechtigkeit haben in Deutschland mehr Männer Mitspracherecht in der Politik, sie verdienen mehr und haben ein höheres Gefühl der Sicherheit.

Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass Länder, in denen das durchschnittliche Wohlergehen im Allgemeinen höher ist, tendenziell auch diejenigen sind, in denen die Ungleichheiten verhältnismäßig geringer sind. Die größten Verbesserungen des Wohlstands gebe es oft in osteuropäischen Ländern, die seit Beginn des Jahrzehnts aufgeholt haben./nau/DP/nas