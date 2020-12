OECD-Bericht: Brauchen schnellere Reformen für nachhaltige Fischerei

PARIS (dpa-AFX) - Für eine nachhaltige Fischerei braucht es aus Sicht der Industrieländer-Organisation OECD schnellere politische Reformen. Wie es in einem am Donnerstag vorgelegten Report der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris heißt, tragen auch staatliche Fördermaßnahmen zu Überfischung oder illegalem Fang bei. Dies sei besonders dann der Fall, wenn etwa die Kosten für Treibstoff, Boote oder Zubehör gesenkt und so die Kapazität zum Fischen erhöht würden. Laut OECD floss von 2016 bis 2018 ein Drittel der Ausgaben der 39 untersuchten Ländern in diesen Bereich.

Von den mehr als 1000 betrachteten Beständen ist dem Report zufolge etwa ein Viertel überfischt. Luft nach oben gebe es beim Management der Bestände etwa dort, wo es bisher keine Regelungen dafür gibt, wie viel gefischt werden darf. Auch besonders komplexe Regelungen könnten überarbeitet werden. Regierungen sollten außerdem Gesetzeslücken schließen, um illegale und unregulierte Fischerei zu unterbinden.

Die Vereinten Nationen hatten 2015 nachhaltige Entwicklungsziele für das Jahr 2030 formuliert. Eines davon ist der Erhalt und die nachhaltige Nutzung der Ozeane und Meere. Bis Ende 2020 sollen Überfischung sowie illegale und unregulierte Fischerei demnach abgeschafft werden. Die Daten des OECD-Berichts beziehen sich allerdings nur auf den Zeitraum von 2016 bis 2018./rbo/DP/nas