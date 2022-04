OECD: Länder kommen bei Nachhaltigkeitszielen nur langsam voran

PARIS (dpa-AFX) - Die Industriestaatenorganisation OECD bescheinigt ihren Mitgliedsländern nur einen langsamen Fortschritt bei den Nachhaltigkeitszielen für 2030. Bisher seien nur ein Viertel der messbaren Unterziele bereits oder fast erreicht, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit Sitz in Paris am Mittwoch mit. Um alle Bestrebungen bis 2030 zu erreichen, brauche es stärkere politische Maßnahmen. Besonders viel Aufholbedarf sieht die OECD dabei, Vertrauen in Institutionen wiederherzustellen, die Umweltbelastung herunterzuschrauben und sicherzustellen, dass niemand abgehängt wird.

Die insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele mit jeweils zahlreichen Unterpunkten wurden 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet. Sie sollen zur Sicherung nachhaltiger Entwicklung auf wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Ebene beitragen./rbo/DP/jha