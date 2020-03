OECD: Pandemie ist „dritter und größter wirtschaftlicher Schock des 21. Jahrhunderts“ – Die Nachwirkungen werden noch lange spürbar sein

OECD-Generalsekretär Angel Gurría fordert Regierungen im Kampf gegen den Coronavirus dringlich zu gemeinsamem und umfassenden Handeln auf. „Dies ist der dritte und bislang größte wirtschaftliche, finanzielle und soziale Schock des 21. Jahrhunderts und erfordere moderne, globale Anstrengungen, die dem Marshallplan und dem New Deal des letzten Jahrhunderts entsprächen“, warnte am Samstag der Chef der in Paris ansässigen Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Nur eine international koordinierte Antwort könne den unmittelbaren Gesundheitsnotstand bewältigen und den wirtschaftlichen Schock abfedern, erklärte Gurría in der Pressemitteilung weiter. Der Wirtschaftswissenschaftler rief zu sofortigem Handeln auf, um eine langanhaltende Rezession zu verhindern. Dabei müssten sich die Regierungen besonders auf jene konzentrieren, die sich bereits in physischer, wirtschaftlicher und sozialer Notlage befinden, erklärte er.

Der Wirtschaftswissenschaftler verlangte unter anderem im Gesundheitsbereich Maßnahmen, um so schnell wie möglich Behandlungen und Impfstoffe zu entwickeln und zu produzieren und forderte umfassende Tests und Behandlungen aller Patienten, unabhängig davon, ob sie versichert sind oder nicht.

Zur Unterstützung der Wirtschaft und Unternehmen schlug er die Stundung von Abgaben- und Steuerzahlungen vor, vorübergehende Senkung oder Stundung der Mehrwertsteuer, verbesserte Finanzierungszugänge durch Kredite oder staatliche Garantien und spezielle Unterstützungspakete.

Die Nachwirkungen werden noch sehr lange spürbar sein

Desweiteren sprach er die deutliche Warnung aus, dass sich die wirtschaftlichen Folgen weit über die Pandemie hinaus erstrecken werden. „Was Sie jetzt haben, ist ein wirtschaftlicher Effekt, der sich ganz klar über die Zeit der Pandemie hinaus verlängern wird.“ Nach der Eindämmung müsse man erst sehen, wie viele Arbeitslose es geben wird und wie viele Unternehmen sich in ernsten finanziellen Notlagen befinden werden, wenn es sie denn überhaupt noch geben wird. „Das Leben und die wirtschaftliche Aktivität werden sich in naher Zukunft nicht normalisieren“, sagte er. „Wir werden die Auswirkungen dieser Krise noch lange haben.“

Die früheren Schätzungen der OECD, dass das Wachstum der Weltwirtschaft sich auf 1,5 Prozent in diesem Jahr verlangsamen wird, gelten mittlerweile als sehr optimistisch angesichts des Shutdowns, der nun in vielen Ländern vorherrscht. In Deutschland rechnen Experten bereits mit einem Rückgang von 5 Prozent der Wirtschaftsleistung. In Amerika rechnet die US-Bank Goldman Sachs mit einem BIP-Einbruch um 24 Prozent und einer Arbeitslosenrate von bis zu 30 Prozent.

onvista-Redaktion/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock