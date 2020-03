Die vom Coronavirus ausgelöste Epidemie drückt nach Einschätzung der OECD auf die Weltkonjunktur: Die Industriestaaten-Organisation erwartet im laufenden Jahr nur noch ein Wachstum der globalen Wirtschaft von 2,4 Prozent. Das ist ein halber Prozentpunkt weniger als zuletzt vorhergesagt. Im Vorjahr hatte die Wirtschaft weltweit noch um 2,9 Prozent zugelegt.

Falls der Ausbruch des neuartigen Coronavirus länger dauere und den asiatisch-pazifischen Raum, Europa und Nordamerika breit erfasse, seien auch noch deutlichere Auswirkungen zu befürchten, berichte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in einem am Montag in Paris veröffentlichten Bericht. „In diesem Fall könnte das weltweite Wachstum 2020 auf 1,5 Prozent sinken (…)“, hieß es. Das wäre somit eine Halbierung des Wachstums.

Für Deutschland wird bei der OECD für das laufende Jahr ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 0,3 Prozent angenommen, das sind 0,1 Punkte weniger als noch im November vorhergesagt.

Dax kann sich nicht oben halten

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hatte in Europa bereits Rezessionsängste geschürt. Börsen gingen in der zurückliegenden Woche auf Talfahrt. Der Dax konnte sich heute zu Handelsbeginn zunächst deutlich erholen, Zinssenkungsfantasien der Anleger hatten für Rückenwind gesorgt. Nach gut zwei Handelsstunden ist der Leitindex jedoch wieder um ein halbes Prozent ins Minus und erneut unter die Marke von 12.000 Punkten gerutscht. Auch der Eurostoxx 50 Index ist mit 0,1 Prozent ins Minus gerutscht.

Kommt eine koordinierte Aktion der Notenbanken?

Am Freitagabend hatte die US-Notenbank erklärt, sie werde angemessen handeln, um die Wirtschaft angesichts des Virus-Ausbruchs zu unterstützen. Der ehemalige US-Notenbank-Insider und Top-Ökonom der US-Bankenlobby Bill Nelson hat nach dem dem Fall der globalen Aktienmärkte letzte Woche eine globale Zinssenkung der Zentralbanken vorausgesagt.

In seinem Blog mit dem Titel „Sei auf der Hut!“ schrieb Nelson, dass die fünf großen Zentralbanken der Welt und die Federal Reserve Bank (Fed) am Mittwoch eine koordinierte globale Zinssenkung bekanntgeben werden. Möglicherweise sei die Peoples Bank of China (PBOC) und die Hongkong Monetary Authority einbezogen, da die beiden Volkswirtschaften am stärksten unter dem Ausbruch des Coronavirus gelitten hätten.

Nelson prognostiziert eine Senkung des Leitzinses um einen halben Prozentpunkt. Der aktuelle Leitzins der Fed liegt bei 1,50-1,75 Prozent. Seiner Ansicht nach werde die Maßnahme diesen Mittwoch, den 4. März, noch vor Öffnung des US-Aktienmarktes um sieben oder acht Uhr morgens Eastern Time (1200 oder 1300 GMT) verkündet. An den Märkten rechnet man bisher fest mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozent.

Nelson wies darauf hin, dass vorherige großen koordinierten Aktionen im Dezember 2007, Oktober 2008 und November 2011 alle an einem Mittwoch stattfanden. Die Entscheidung werde laut Nelson auch einen Leitfaden („forward guidance“) in Bezug auf künftige geldpolitische Maßnahmen enthalten. Der ehemalige Fed-Banker schlug vor, dass die Fed sich verpflichten solle, die Zinsen nicht anzuheben oder andere Maßnahmen zu ergreifen, bis die Inflationsrate für sechs Monate über dem von der Fed angepeilten Ziel von zwei Prozent liege.

Seine prognostizierte Zinssenkung schränkte Nelson jedoch ein: „Wenn die Märkte am Montag und Dienstag ruhig sind, bin ich mir nicht sicher, was passieren wird.“

