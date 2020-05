Öffentliche Schulen in der Slowakei öffnen am Montag

WARSCHAU (dpa-AFX) - In der Slowakei werden die meisten öffentlichen Schulen nach der coronabedingten Schließung am Montag wieder den Unterricht aufnehmen. Zwischen 70 und 80 Prozent der Grundschüler werden damit wieder auf der Schulbank sitzen, wie Bildungsminister Branislav Grohling laut der slowakischen Nachrichtenagentur Tasr am Sonntag erklärte. Ebenfalls am Montag sollten zwischen 50 und 60 Prozent der Kindergartenkinder ihre Betreuungsstätten wieder aufsuchen können, sagte Grohling dem öffentlichen Rundfunksender RTVS.

Die Slowakei weist eine der niedrigsten Infektionsraten in Europa auf. Bisher wurden 1521 Infektionsfälle im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 registriert, der die Lungenkrankheit Covid 19 auslösen kann. 28 Menschen starben. Am Samstag wurden keine neuen Fälle gemeldet. Die tägliche Zahl von Neuinfektionen hatte sich in den vergangenen beiden Wochen im einstelligen Bereich gehalten. Der bisher letzte Todesfall wurde am 15. Mai gemeldet./bas/DP/fba