Öffnungen für Buch- und Blumenhändler geplant - nicht für Gastronomie und Hotels

Berlin (Reuters) - Bund und Länder stellen der Wirtschaft weitere Corona-Lockerungen in Aussicht.

Das gelte zunächst für Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte, heißt es in einem Entwurf für die am Mittwoch erwarteten Beschlüsse von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Das Papier lag der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vor. "Sie können somit auch mit entsprechenden Hygienekonzepten und einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 20 Quadratmeter wieder öffnen. Darüber hinaus können ebenfalls die bisher noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe sowie Fahr- und Flugschulen mit entsprechenden Hygienekonzepten wieder öffnen." Kunden sollen hier aber einen negativen Schnell- oder Selbsttest vorweisen müssen.

Unternehmen sollen zudem verpflichtet werden, Mitarbeitern im Büro kostenlose Schnelltests anzubieten. Offengelassen ist in dem Papier noch, ob es pro Woche mindestens ein oder zwei Tests sein sollen. Verstärkte Tests sollen die Lockerungen trotz zuletzt leicht steigender Infektionszahlen in Deutschland absichern. Bis Ende April soll die Verordnung verlängert werden, die Arbeitgeber verpflichtet, ihren Mitarbeitern Homeoffice anbieten müssen, sofern dies möglich ist.

Über die angedachten Maßnahmen hinausgehende Lockerungen soll es nur geben, wenn es auf Landesebene oder regional eine stabile 7-Tage-Inzidenz von unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern gibt. Dann seien Öffnungen im Einzelhandel, in Museen und Galerien denkbar. Danach wiederum sind die Öffnung der Außengastronomie sowie Theater und Kinos vorgesehen, aber nur, wenn sich die Infektionszahlen zwei Wochen nach dem vorherigen Schritt nicht verschlechtern. Über breite Öffnungen für die Gastronomie sowie Hotels soll erst am 24. März beraten werden.