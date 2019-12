Ökonom Sinn: 'Deutsche Klimaziele ohne AKW nicht zu erreichen'

BERLIN/PASSAU (dpa-AFX) - Deutschland kann nach Meinung des Ökonomen Hans-Werner Sinn seine Klimaziele ohne Atomkraft nicht erreichen. Der frühere Präsident des Münchner Ifo-Instituts sagte der "Passauer Neuen Presse" (Donnerstag): "Es wird nicht anders gehen. Man kann nicht gleichzeitig aus der Kohle und der Atomenergie aussteigen und dann zusätzlich noch mit dem Umstieg auf Elektroautos den Stromverbrauch massiv erhöhen." Auf dem eingeschlagenen Weg werde man die Klimaziele nicht erreichen: "Spätestens in zehn Jahren werden die Menschen erkennen, dass das nicht klappt." Das müssten auch die Grünen einsehen, sagte Sinn.

Am Mittwoch hatte die Bundesregierung Spekulationen über eine Abkehr vom Atomausstieg wegen des Klimaschutzes eine klare Absage erteilt. Zuvor hatte der CDU-Wirtschaftspolitiker Joachim Pfeiffer den 2011 nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima beschlossenen Atomausstieg in Frage gestellt. Er wäre unter Umständen offen dafür, auch in Zukunft Kernkraftwerke zu betreiben, sagte der CDU-Politiker dem "Spiegel". "An mir und an der Unionsfraktion wird es nicht scheitern."