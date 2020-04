Ökonomen erwarten für Österreich historisch hohe Rezession

Wien (Reuters) - Die österreichische Wirtschaft wird Ökonomen zufolge wegen der Coronavirus-Pandemie noch stärker schrumpfen als bisher gedacht.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) erwartet für 2020 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 5,2 Prozent, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Prognose hervorgeht. Ende März wurde das Minus noch mit 2,5 Prozent prognostiziert. Die Arbeitslosenquote sieht das Wifo 2020 auf 8,7 Prozent steigen.

Unter der Annahme, dass die Ausbreitung der Epidemie unter Kontrolle bleibt, rechnet das Institut ab dem dritten Quartal mit einer stärker werdenden wirtschaftlichen Aktivität. Für 2021 sieht das Wifo ein Wachstum von 3,5 Prozent. In Jahren danach werde sich die Wachstumskurve aber wieder abflachen.

"Als Folge der Covid-19-Pandemie sind die Aussichten für die Wirtschaftsentwicklung in Österreich in diesem Jahr die schlechtesten seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges", teilte das Wifo mit. Der Einbruch sei deutlich höher als in Folge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2009. Damals schrumpfte die Wirtschaft um 3,8 Prozent.

Als Lichtblick bezeichnete das Institut, dass Österreich vergleichsweise rasch reagiert und die Bevölkerung die Beschränkungen strikt befolgt habe. Bereits nach Ostern habe Österreich, neben Dänemark, mit einer Lockerung der Beschränkungen begonnen. "Somit sollte die wirtschaftliche Aktivität bereits im Verlauf des zweiten Quartals wieder etwas an Fahrt aufnehmen."