Ökonomen sehen US-Wirtschaft binnen Jahresfrist auf Vorkrisen-Niveau

Bangalore (Reuters) - Mit der Schubkraft des geplanten Corona-Pakets von US-Präsident Joe Biden wird die amerikanische Wirtschaft nach Ansicht von Ökonomen binnen eines Jahres das Vorkrisenniveau erreichen.

51 von 56 Volkswirten schätzten dies in einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters so ein. 23 von ihnen rechnen sogar innerhalb eines halben Jahres damit. "Der Erfolg der Impfkampagne und ihre Effizienz wird einen großen Einfluss darauf haben, ob sich die wirtschaftlichen Prognosen bewahrheiten", prophezeit Chefökonomin Beata Caranci von TD Securities.

Für das laufende erste Quartal gehen die Ökonomen davon aus, dass sich das US-Wachstum auf 2,8 Prozent abflachen wird nach 4,0 Prozent im vierten Quartal 2020. Die Volkswirte erwarten zudem, dass das US-Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um 4,7 Prozent zulegen wird. In einer im Januar erhobenen Umfrage hatten sie lediglich 4,0 Prozent veranschlagt. Die Regierung von Biden hat mittlerweile im Kongress ein 1,9 Billionen Dollar schweres Hilfspaket auf den Weg gebracht, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern und die Konjunktur anzuschieben.

Die von Reuters befragten Ökonomen sind fast unisono der Meinung, dass es mehr als ein Jahr dauern wird, bis der Arbeitsmarkt wieder sein Vorkrisenniveau erreichen wird. Laut ING-Ökonom James Knightley steht dahinter auch die Überlegung, dass sich im Zuge der Krise und der zunehmenden Digitalisierung strukturelle Veränderungen am Jobmarkt ergeben. So könne der Trend zur Heimarbeit womöglich dazu führen, dass der Publikumsverkehr in Großstädten zurückgehe - und damit weniger Personal in Gastronomie und Einzelhandel benötigt werde.

Laut US-Notenbankchef Jerome Powell ist die Erholung am Arbeitsmarkt in den vergangenen Monaten zum Stillstand gekommen. Derzeit seien die USA sehr weit entfernt von einem starken Jobmarkt. Die frühere Fed-Chefin und neue Finanzministerin Janet Yellen hatte jüngst in Aussicht gestellt, dass nächstes Jahr wieder Vollbeschäftigung erreicht werden könne.