Ökonomen trauen Deutschland trotz härterem Lockdown Aufschwung zu

Berlin (Reuters) - Ungeachtet des erneut verschärften Coronakurses trauen Ökonomen der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr einen robusten Aufschwung zu.

"Nach einem sehr schwachen Start wird die Konjunktur ab dem zweiten Quartal wieder anziehen", sagte der Chefvolkswirt der Bank ING, Carsten Brzeski, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Trotz Lockdowns und mutiertem Virus bleiben die Aussichten auf einen starken globalen Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte gut." In den USA und in Asien etwa gebe es keinen neuen Lockdown, wodurch Industrie und Exporte hierzulande weiterhin ordentlich laufen sollten.

Jeder Monat eines solchen Lockdowns mindere die deutsche Wirtschaftsleistung im Quartal um etwa ein Prozent im Vergleich zu einer langsamen Lockerung der Restriktionen, rechnete die Berenberg Bank vor. "Damit ist das Risiko gestiegen, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal leicht schrumpfen könnte, wie dies vermutlich bereits im Schlussquartal 2020 der Fall war", sagte deren Chefvolkswirt Holger Schmieding mit Blick auf die neuen Maßnahmen. Auch er hält aber die Basis für einen neuen Aufschwung für solide. "Sobald die Restriktionen spürbar gelockert werden können, vielleicht im März, dürften die Konjunkturampeln auf grün springen", sagte Schmieding. "Wir erwarten ein kräftiges Wachstum für das zweite Quartal, getrieben auch durch einen Nachholbedarf für viele Dienstleistungen."

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossen am Dienstag nicht nur eine Verlängerung des Lockdowns vom 10. auf den 31. Januar. Auch die Kontakte werden auf einen Haushalt plus eine weitere Person beschränkt. Die meisten Geschäfte sowie Restaurants und Theater sowie andere Kultureinrichtungen bleiben geschlossen.

Wegen der Pandemie ist die deutsche Wirtschaft 2020 um etwa fünf Prozent geschrumpft. Eine erste Schätzung zum Abschneiden veröffentlicht das Statistische Bundesamt kommende Woche. Für das neue Jahr rechnen führende Institute bislang mit einem kräftigen Wachstum - das Ifo-Institut etwa geht derzeit von plus 4,2 Prozent aus.