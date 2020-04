Ökonomen zum Rekordanstieg bei US-Arbeitslosenhilfe

Berin (Reuters) - In der Coronavirus-Krise schnellen die Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA auf historische Höchstwerte.

In der vergangenen Woche stellten 6,64 Millionen Amerikaner einen entsprechenden Erstantrag, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich mit 3,5 Millionen Anträgen gerechnet. In ersten Reaktionen hieß es:

BERND WEIDENSTEINER, COMMERZBANK:

"Das hohe Tempo der Entlassungen ist frappierend und stellt alles in den Schatten, was die USA am Arbeitsmarkt jemals erlebt hatten. Die Daten zeigen an, dass die US-Wirtschaft in der zweiten Märzhälfte eine Vollbremsung ausgeführt hat. Der am Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht wird dies allerdings noch nicht widerspiegeln, der Stichtag für die 'Payrolls' lag vor der Explosion der Erstanträge. Voll durchschlagen werden diese Zahlen erst im nächsten Monat."

RALF UMLAUF, HELABA:

"Die Arbeitsmarktlage in den USA ist als katastrophal zu bezeichnen. Es ist im Verlauf mit einer Rekordarbeitslosigkeit in den USA zu rechnen."