ÖKOWORLD - Highflyer auf Konsolidierungskurs

Die Ökoworld-Aktie fiel im Februar 2010 auf ein Allzeittief bei 1,10 EUR und startete danach zu einer langfristigen Rally. Im November 2020 brach die Aktie über die obere Begrenzung der Rally aus. Aus diesem Ausbruch ergab sich ein rechnerisches Kursziel bei 129,96 EUR. Im August 2021 markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 119,00 EUR. Damit hat er das Ziel bei 129,96 EUR leicht verfehlt.

Seit August 2021 konsolidiert die Highflyer-Aktie. Das bisherige Konsolidierungstief liegt bei 77,80 EUR. Der EMA 50 liegt aktuell nur knapp unter diesem Tief.

Nach einem Rallyversuch im Anschluss an das Konsolidierungstief kommt die Aktie aktuell wieder etwas zurück.

Noch ist Geduld gefragt

Die Ökoworld-Aktie befindet sich seit einigen Wochen in einer Konsolidierung. Dabei kann die Aktie kurzfristig noch einmal auf 77,80 EUR oder sogar knapp darunter abfallen. Die Bewegung seit August macht bisher einen bullischen Eindruck. Aber ein neues prozyklisches Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann ergäbe sich Platz für eine Rally in Richtung 160-167 EUR. Sollte der Wert allerdings stabil und nicht nur kurzzeitig unter 77,80 EUR abfallen, dann würden weitere Abgaben in Richtung 62,50 EUR und vielleicht sogar 45,78 EUR drohen.

