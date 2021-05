Ökoworld will die Dividende anheben

Der Finanzdienstleister Ökoworld AG (ISIN: DE0005408686) will den Aktionären eine höhere Dividende ausschütten. Wie am Mittwoch berichtet wurde, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende in Höhe von 1,11 Euro für die Vorzugsaktionäre vor, nachdem im Vorjahr 0,62 Euro für die Vorzugsaktien ausbezahlt wurden. Die Stammaktionäre sollen 1,10 Euro (Vorjahr: 0,61 Euro) erhalten. Die Hauptversammlung ist für den 2. Juli 2021 geplant.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 49,80 Euro und der geplanten Dividende liegt die aktuelle Dividendenrendite für die Vorzugsaktien bei 2,23 Prozent.

Die seit 1999 börsennotierte Ökoworld AG ist ein Unternehmen im Bereich ökologischer Kapitalanlagen. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet. Die Zentrale liegt in Hilden bei Düsseldorf.

