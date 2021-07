Ölkonzern Repsol wieder mit Milliardengewinn

MADRID (dpa-AFX) - Steigende Ölpreise sowie eine sich beschleunigende Nachfrage haben dem spanischen Ölkonzern Repsol einen Milliardengewinn beschert. So betrug der Nettogewinn im ersten Halbjahr 1,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Madrid mitteilte. Damit lag dieser leicht über dem Vorkrisenniveau von 2019. Bereinigt um Sondereffekte lag der Gewinn allerdings noch etwas unter dem 2019er-Wert. Alle Bereiche trugen zu dem Wachstum bei, insbesondere das Fördersegment. Im Vorjahr hatte Repsol im Zuge des durch die Corona-Pandemie ausgelösten Ölpreis-Crashs und den damit notwendigen Wertberichtigungen auf Ölbestände einen Verlust von knapp 2,5 Milliarden Euro verbuchen müssen./nas/men/zb