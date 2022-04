Ölpreis im Fokus - aber welcher?

Wieso wird Rohöl an Terminbörsen gehandelt, was hat es mit dem "Rollen" auf sich und wie kann man Rollverluste vermeiden? Matthias Hüppe von der HSBC Deutschland erklärt im Interview alles rund um den Ölpreis. Wie Rohöl überhaupt gehandelt wird und was es zu beachten gilt, mehr dazu in dieser Ausgabe der Anlageidee.

Zugehörige Wertpapiere: XD0015948363, XC0009677409,