Ölpreis im Fokus - aber welcher? - Zertifikate Aktuell vom 21.04.2022

Der Ölpreis steht seit Monaten im Fokus der Märkte. Wie unterscheiden sich die Sorten Brent und WTI und was muss man bei Öl-Investments beachten?Wieso wird Rohöl an Terminbörsen gehandelt, was hat es mit dem "Rollen" auf sich und wie kann man Rollverluste vermeiden? Matthias Hüppe von der HSBC Deutschland erklärt im Interview alles rund um den Ölpreis. Wie Rohöl überhaupt gehandelt wird und was es zu beachten gilt, mehr dazu in dieser Ausgabe der Anlageidee. ►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6052K71ce►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6053K71c5►Folgen Sie uns schon auf Instagram? Jetzt abonnieren! https://grp.hsbc/6054K71cg#rohöl #wti #brent