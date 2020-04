Ölpreis-Turbulenzen vergraulen die Anleger

Heftige Verwerfungen am Ölmarkt belasten den Dax schwer. Am Nachmittag hat er seine Verluste noch ausgeweitet. Positive Konjunkturdaten können ihm nicht helfen. Bei den Unternehmen steht SAP im Fokus - an der Konzernspitze gibt es eine Überraschung.

