Ölpreis wird zur Chefsache – Trump: „Wir werden die großartige US-Öl- und Gasindustrie niemals im Stich lassen“

Der US-Präsident versucht bereits seit einigen Tagen die Lage auf dem Ölmarkt zu beruhigen. Erst zu Wochenbeginn hatte Trump angekündigt die Rohöl-Vorräte des Landes aufstocken und der Branche unter die Arme zu greifen. Das Energieministerium würde einige der rund 77 Millionen Barrel frei werdenden Platzes in den strategischen Erdölreserven („Strategic Petroleum Reserve“) an US-Ölgesellschaften verpachten, erklärte Trump während einer Pressekonferenz am Montag. Die Öl-Konzerne stehen vor dem Problem, dass die Kapazitäten ihrer Lager bald erschöpft sein dürften, da die Corona-Pandemie die Nachfrage weltweit um fast ein Drittel einbrechen ließ. Experten schätzen, dass in ein bis zwei Monaten die Tanks weltweit zum Überquellen gefüllt sein werden.

Nach dem dramatischen Einbruch des US-Ölmarktes hat US-Präsident Donald Trump Unternehmen in der Branche Unterstützung zugesagt. „Wir werden die großartige US-Öl- und Gasindustrie niemals im Stich lassen“, schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. „Ich habe den Energieminister und den Finanzminister angewiesen, einen Plan auszuarbeiten, der Mittel zur Verfügung stellt, damit diese sehr wichtigen Unternehmen und Arbeitsplätze auch weit in die Zukunft gesichert werden!“

Die Corona-Krise hat einen beispiellosen Kollaps am Ölmarkt herbeigeführt. Zum Wochenbeginn geriet erstmals ein Terminkontrakt für US-Rohöl ins Minus – das bedeutet, dass Käufer bei Abnahme Geld erhalten statt etwas dafür zu bezahlen. Am Dienstag beruhigte sich die Lage etwas.

Die USA waren traditionell stets an billigem Öl interessiert. Seit dem Fracking-Boom ist die größte Volkswirtschaft der Welt mittlerweile allerdings stark auf die eigene Förderindustrie angewiesen. Trump steht unter Druck, da viele Unternehmen der Branche mit dem Rücken zur Wand und zahlreiche Jobs auf dem Spiel stehen. Durch die Corona-Krise verloren in den vergangenen Wochen bereits rund 22 Millionen Amerikaner ihre Jobs.

