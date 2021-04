Ölpreise drehen deutlich ins Minus - Allgemeine Marktschwäche belastet

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag deutlich gefallen. Nachdem die Notierungen im Mittagshandel noch zulegen konnten, drehten sie am Nachmittag in die Verlustzone und sind im Zuge einer allgemeinen Kursschwäche an den Finanzmärkten kräftig abgerutscht.

Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,98 US-Dollar. Das waren 1,07 Dollar weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,45 Dollar auf 61,93 Dollar. An den Finanzmärkten sind die Kurse am Nachmittag auf breiter Front unter Druck geraten. Deutliche Verluste an den europäischen Aktienmärkten und ein schwacher Handelsauftakt an der New Yorker Börse zogen die Ölpreise mit nach unten. Am Ölmarkt wurde darüber hinaus auf die Entwicklung der Corona-Krise in Indien verwiesen. Indien hat den sechsten Tag in Folge mehr als 200 000 Corona-Neuinfektionen registriert. Das Land zählt zu den großen Ölimporteuren der Welt. Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie könnten die Nachfrage nach dem Rohstoff bremsen, hieß es./jkr/fba