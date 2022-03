Ölpreise fallen stark - USA sollen Freigabe von Ölreserven erwägen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag nach einem Medienbericht über eine mögliche Freigabe eines Teils der strategischen Ölreserven der USA stark gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 106,87 US-Dollar. Das waren 6,58 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 6,75 Dollar auf 101,07 Dollar.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägen die USA, angesichts der hohen Erdölpreise bis zu 180 Millionen Barrel Rohöl aus ihrer strategischen Reserve freizugeben. Demnach wird darüber nachgedacht, über einen längeren Zeitraum etwa eine Million Fass Öl pro Tag auf den Markt zu bringen, um so die Preise zu drücken. Begleitet werden soll der Schritt von einer politischen Initiative der Internationalen Energieagentur (IEA), die andere Industrieländer von ähnlichen Schritten überzeugen soll.

Sollte die Maßnahme in die Tat umgesetzt werden, wäre dies nach Einschätzung des Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank "eine massive Freigabe von Öl aus den strategischen Reserven". Sollten die Notfallreserven zur Verfügung stehen, wäre der Ölmarkt im zweiten Quartal nicht mehr unterversorgt und im dritten Quartal sogar überversorgt.

Allerdings würden die staatlichen Notfallreserven der USA dann sehr stark absinken, gab Fritsch zu bedenken. "Schon jetzt liegen die strategischen Ölreserven in den USA mit knapp 570 Millionen Barrel auf einem Zwanzigjahrestief", sagte Fritsch.

Am Donnerstag beraten darüber hinaus die Förderländer im Verbund Opec+ über ihre kurzfristige Produktionspolitik. Es wird erwartet, dass die 23 Länder rund um Saudi-Arabien und Russland ihren Kurs moderater Produktionsausweitungen fortsetzen. Bisher zeigt sich der Ölverbund trotz des Krieges Russlands gegen die Ukraine geschlossen./jkr/la/eas