Ölpreise geben erneut nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch nach deutlichen Vortagesverlusten erneut nachgegeben. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 90,37 US-Dollar. Das waren 40 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 46 Cent auf 88,90 Dollar nach.

"Die zu Wochenbeginn verzeichneten 7-Jahreshochs sind somit etwas außer Reichweite geraten und es hat momentan auch nicht den Anschein, dass diese in Kürze wieder erreicht werden", kommentierte Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank. Die Stimmung am Ölmarkt habe offenbar gedreht. "Maßgeblich dazu beigetragen haben Spekulationen über eine möglicherweise schon baldige Rückkehr der iranischen Ölexporte", so Fritsch.

Falls die Vereinbarungen des Atomabkommens von 2015 wiederbelebt werden, könnte Iran nach Aufhebung der Sanktionen wieder deutlich mehr Erdöl an andere Länder liefern. Noch steht eine Einigung aus. "Das hohe Preisniveau könnte die Verhandlungsteilnehmer kompromissbereiter gemacht haben", erwartet Fritsch.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien vermitteln seit Monaten gemeinsam mit Russland und China zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. Es geht darum, US-Wirtschaftssanktionen aufzuheben und im Gegenzug das iranische Atomprogramm wieder einzuschränken. Zuletzt war von Verhandlungsfortschritten berichtet worden.

Die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA stützte derweil die Preise nur vorübergehend etwas. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) meldete einen Rückgang der Ölreserven. Im Handelsverlauf werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Diese werden am Markt stark beachtet und können für deutliche Impulse bei den Ölpreisen sorgen./jsl/bgf/stk