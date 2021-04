Ölpreise geben nach

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel moderat gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,17 US-Dollar. Das waren 39 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 46 Cent auf 64,55 Dollar.

Leicht belastet wurden die Ölpreise durch den etwas stärkeren US-Dollar, der die in der US-Währung gehandelten Rohstoffe für Anleger außerhalb des Dollarraums verteuert. Das lastet auf der Nachfrage und den Marktpreisen. Ansonsten gab es wenig nennenswerte Impulse.

Die Marktlage ist weiterhin geprägt durch hohe Kurzfristrisiken in Form hoher Corona-Infektionen in Ländern wie Indien oder Brasilien. Die mittelfristigen Aussichten werden von Fachleuten besser bewertet, da die Impfkampagnen in vielen Ländern Fortschritte machen und perspektivisch weniger Corona-Beschränkungen möglich erscheinen lassen. Davon würde auch die Ölnachfrage profitieren./bgf/stk