Ölpreise legen deutlich zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag deutlich zugelegt. Bis zuletzt stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent auf 78,71 US-Dollar. Das waren 2,59 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,04 Dollar auf 75,83 Dollar. Wegen eines Feiertages in den USA war diese Sorte zuletzt am Donnerstag gehandelt worden.

Händler verwiesen auf die freundlichen Aktienmärkten. An den Finanzmärkten wächst die Zuversicht, dass die Ausbreitung der Omikron-Variante die wirtschaftliche Entwicklung weniger als zunächst erwartet belasten wird. Experten verwiesen auf die möglicherweise geringere Krankheitsschwere.

Der Handel bleibe jedoch nervös. Schließlich dürfte insbesondere der Transportsektor unter möglichen weiteren Einschränkungen leiden. Dies könnte auch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen./jsl/he