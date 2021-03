Ölpreise legen mit Aktienmärkten zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag kräftig gestiegen. Am Markt wurde die gute Börsenstimmung als Hauptgrund genannt. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 69,53 US-Dollar. Das waren 1,63 Dollar mehr als am Mittwoch. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,38 Dollar auf 65,82 Dollar.

Die Ölpreise profitierten vor allem von der Risikofreude der Anleger. In Deutschland stieg der Börsenindex Dax auf ein Rekordhoch, in den USA tat es ihm der Aktienindex Dow Jones gleich. Der Dollar als Weltreservewährung war aufgrund der guten Marktstimmung weniger gefragt. Davon profitierte Rohöl, weil es in der US-Währung gehandelt wird. Fällt der Dollarkurs, steigt meist die Nachfrage aus Ländern außerhalb des Dollarraums.

Die Ölpreise profitieren schon seit längerem von der Aussicht auf eine Eindämmung der Corona-Pandemie. Damit werden eine konjunkturelle Erholung und eine steigende Erdölnachfrage in Verbindung gebracht. Auf der Angebotsseite wird die Förderung durch den Ölverbund Opec+ begrenzt. Das stützt die Preise./bgf/men