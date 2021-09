Ölpreise legen moderat zu

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel moderat gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 75,24 US-Dollar. Das waren 88 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmaß auf 71,37 Dollar.

Am Rohölmarkt herrschen derzeit sowohl Nachfrage- als auch Angebotssorgen vor. Auf der Nachfrageseite dominiert das Thema Evergrande. Die Finanzprobleme des großen Immobilienkonzerns aus China haben Sorgen über die Stabilität der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ausgelöst. China ist auch einer der größten Nachfrager nach Erdöl.

Auf der Angebotsseite bestehen Bedenken wegen der anhaltend niedrigen Förderung im Golf von Mexiko. Grund sind Nachwirkungen des schweren Hurrikans Ida. Ausdruck der Problematik sind auch seit Wochen rückläufige Lagerbestände der USA. An diesem Mittwoch veröffentlicht die US-Regierung ihre wöchentlichen Vorratsdaten. Der Interessenverband API hatte am Dienstagabend einen abermaligen Rückgang gemeldet./bgf/men