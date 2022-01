Ölpreise legen wieder zu

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben nach zwei Verlusttagen in Folge wieder etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Dienstagmorgen 81,33 US-Dollar. Das waren 46 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 59 Cent auf 78,82 Dollar.

Trotz der jüngsten Kursrückgänge liegen die Ölpreise seit Jahresbeginn gerechnet immer noch im Plus. Angesichts der sich erholenden Weltwirtschaft wird erwartet, dass die Nachfrage trotz der anhaltenden Corona-Pandemie weiter zunehmen dürfte.

Im Tagesverlauf stehen noch die wöchentlichen Lagerdaten des American Petroleum Institute im Fokus. Zudem veröffentlicht die US-Energiebehörde Energy Information Administration ihren kurzfristigen Marktausblick./la/eas