Ölpreise legen zu - Internationale Energieagentur warnt vor steigenden Preisen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 92,09 US-Dollar. Das waren 69 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 77 Cent auf 90,68 Dollar. Die Preise notierten jedoch weiter unter ihren zuletzt erreichten Mehrjahreshochs. Damit steuern die Ölpreise auf den ersten Wochenverlust seit Mitte Dezember zu.

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat vor weiter steigenden Ölpreisen gewarnt. Sie verweist auf die Schwierigkeiten einiger Länder des Ölverbundes Opec+, ihre Förderung wie verabredet auszuweiten. Die IEA erwartet sogar eine Verschlechterung der Lage. Angesichts der sich erholenden Weltwirtschaft hatte die Nachfrage zuletzt zugelegt, während das Angebot nicht mithielt. Laut Commerzbank-Experte Carsten Fritsch produzieren neben Angola und Nigeria auch Kongo und Äquatorial-Guinea deutlich weniger als vereinbart.

Beim Irak und bei Saudi-Arabien, die ebenfalls unter ihren Zielniveaus blieben, sollte es sich jedoch nur um eine vorübergehende Abweichung handeln.

Im Blick bleiben die Verhandlungen zur Wiederbelebung der Wiener Nuklearvereinbarung über das iranische Atomprogramm von 2015. Viele diplomatische Bemühungen hätten zuletzt die Chance auf eine Einigung erhöht, sagten Börsianer. In diesem Fall könnte Iran nach Aufhebung der Sanktionen wieder deutlich mehr Erdöl exportieren, was die Preise entsprechend drücken dürfte./jsl/la