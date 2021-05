Ölpreise leicht gestiegen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch etwas zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,89 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 18 Cent auf 66,25 Dollar.

Die Ölpreise knüpften so an die jüngsten Anstiege an. Seit dem vergangenen Freitag ist der Preis für US-Öl um etwa sieben Prozent und der Preis für Nordsee-Öl um rund sechs Prozent gestiegen. Die Ölpreise waren am Mittwoch zeitweise gefallen. Die in den USA stärker als erwartet gefallen Rohöllagerbestände stützten die Preise jedoch zuletzt. Die Vorräte sanken in der vergangenen Woche laut US-Energieministerium im Vergleich zur Vorwoche um 1,7 Millionen Barrel auf 484,3 Millionen Barrel. Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang um 1,0 Millionen Barrel gerechnet. Auch die Benzin- und Destillatebestände gaben nach./jsl/he