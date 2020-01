Energie: Ölpreise steigen nach iranischen Raketenangriffen nur kurzzeitig

Der Iran hat in der Nacht Vergeltung verübt und zwei von den USA genutzte Militärstützpunkte im Irak mit Raketen angegriffen. Die Ölpreise stiegen daraufhin in einer ersten Reaktion kräftig. Brent sprang auf knapp 72 USD je Barrel und erreichte damit fast wieder das Preishoch von Mitte September nach den damaligen Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien. WTI erreichte mit 65,6 USD je Barrel ein 8½-Monatshoch. Die Lage entspannte sich allerdings überraschend schnell. Mittlerweile notiert Brent wieder unter 70 USD und WTI bei 63 USD. US-Präsident Trump reagierte in einer ersten Twitter-Botschaft besonnen auf die Angriffe (“Alles ist gut”) und auch der Iran betonte, nicht an einer Eskalation interessiert zu sein. Dafür spricht auch, dass dem Vernehmen nach keine Personen zu Schaden kamen. Laut OPEC-Generalsekretär Barkindo ist es bislang auch nicht zu Beeinträchtigungen der irakischen Ölproduktion oder der Öllieferungen durch die “Straße von Hormus” gekommen. Allerdings hat Trump für heute Morgen Ortszeit eine Stellungnahme angekündigt und so bleibt abzuwarten, ob die schnelle Entspannung an den Märkten tatsächlich gerechtfertigt ist. Die Lage in der Region bleibt fragil und eine Eskalation kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Dies rechtfertigt u.E. eine Risikoprämie, so dass die Ölpreise trotz komfortabler Versorgungslage auf einem erhöhten Niveau verharren dürften. Neuen Auftrieb könnten die Preise am Nachmittag erhalten, sollte das US-Energieministerium einen erneut kräftigen Abbau der US-Rohölvorräte berichten. Das API meldete bereits gestern einen Rückgang um 5,9 Mio. Barrel. Fallende US-Bestände könnten insbesondere bei der gegenwärtigen Marktstimmung als Knappheitssignal interpretiert werden.

Edelmetalle: Flucht in Gold als sicherer Hafen

Gold ist heute Morgen erstmals seit März 2013 über die Marke von 1.600 USD je Feinunze gesprungen. Gold in Euro steigt auf ein neues Allzeithoch von über 1.440 EUR je Feinunze. Grund ist der iranische Raketenangriff auf US-Militäreinrichtungen im Irak als Vergeltung für die Tötung eines hochrangigen iranischen Generals durch die USA Ende letzter Woche. Dies hat zu einer deutlich höheren Risikoaversion der Marktteilnehmer und entsprechend zu einer Flucht in Gold als sicherer Hafen geführt. Da wohl auch die Sorgen gestiegen sind, dass die Lage in der Region weiter eskaliert, dürfte Gold gut nachgefragt bleiben und der Preis trotz seines schon hohen Niveaus zumindest kurzfristig weiter steigen. Gestern verzeichneten die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs erstmals in diesem Jahr einen nennenswerten Zufluss von über 7 Tonnen, was die Risikoaversion der Marktteilnehmer unterstreicht. Die Entwicklungen im Mittleren Osten stellen alle anderen Nachrichten, die zugegebenermaßen derzeit nur rar gesät sind, in den Schatten. So hat die chinesische Zentralbank im Dezember den vierten Monat in Folge kein Gold gekauft. Deren Goldreserven bleiben bei 62,64 Mio. Unzen bzw. rund 1.950 Tonnen. Im Fahrwasser von Gold legt heute Morgen auch Silber zu, allerdings nicht überproportional. Es ist zeitweise auf ein 4-Monatshoch von 18,8 USD je Feinunze gestiegen. Palladium zieht ebenfalls mit und kostet mittlerweile 2.080 USD je Feinunze. Nur Platin ist unverändert.

Industriemetalle: Höhere Risikoaversion wird ignoriert

Die Eskalation der Lage im Mittleren Osten scheint an den Metallmärkten zumindest zum Handelsstart spurlos vorbeizugehen. Scheinbar unbeeindruckt von den Entwicklungen und der Risikoaversion der Marktteilnehmer, die sich unter anderem in fallenden asiatischen Aktienmärkten und stark steigenden Goldpreisen widerspiegelt, verteidigen die Metalle ihre Preisniveaus. Gestern erhielten sie Unterstützung von positiven US-Konjunkturdaten wie zum Beispiel der Handelsbilanz: Das Handelsbilanzdefizit der USA ist im November stärker als erwartet zurückgegangen.

Eisenerz und Stahl haben die Risiken bislang gänzlich ignoriert. In Singapur ist der Preis für eine Tonne Eisenerz auf über 94 USD gestiegen, im chinesischen Dalian sogar auf 680 CNY (umgerechnet knapp 98 USD). In Shanghai hat der meistgehandelte Futures-Kontrakt für Betonstahl auf 3.600 CNY bzw. 520 USD je Tonne zugelegt. Die Behörden in der Provinz Hebei, eine der größten Stahl produzierenden Regionen Chinas, wollen angeblich ihre Bemühungen zur Neustrukturierung der Produktionskapazitäten verstärken. Dies könnte zu Kapazitätsschließungen und Produktionskürzungen führen. Hinzu kommt das bevorstehende Neujahrsfest in China (China begrüßt am 25. Januar das „Jahr der Ratte“), während dem die Wirtschaftsaktivitäten eine Woche lang weitgehend ruhen. Die Zentralregierung in Peking hat für die aktuelle Wintersaison keine allgemeinen Vorgaben gemacht, die Produktion in der Schwerindustrie zu drosseln.

Agrar: Preiskorrektur bei Kaffee, Zuckerpreis steigt

Die Kaffeepreise befinden sich seit drei Wochen im Korrekturmodus. Kaffee Arabica fiel gestern auf 120 US-Cent je Pfund, den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember. Das Hoch erreichte der Arabica-Preis Mitte Dezember bei gut 140 US-Cent. Angesichts der Aussicht auf ein bevorstehendes Hochertragsjahr und eine damit einhergehende Rekordernte in Brasilien war der vorherige Preisanstieg um mehr als 50% innerhalb von nur zwei Monaten schwer nachvollziehbar. Der Preisanstieg ging mit einer deutlichen Ausweitung der spekulativen Netto-Long-Positionen einher. Diese erreichten Ende Dezember das höchste Niveau seit mehr als drei Jahren, was ebenfalls auf Korrekturpotenzial hindeutet. Der globale Kaffeemarkt dürfte im nächsten Erntejahr wieder einen beträchtlichen Angebotsüberschuss aufweisen. Die nun laufende Preiskorrektur ist daher folgerichtig und dürfte sich noch fortsetzen. Im Schlepptau von Arabica ist auch Robusta unter Druck geraten. Der Robusta-Preis notiert aktuell bei rund 1.300 USD je Tonne. Das Hoch erreichte Robusta Mitte Dezember bei gut 1.500 USD.

Der Rohzuckerpreis verzeichnete gestern mit 13,8 US-Cent je Pfund das höchste Niveau seit Oktober 2018. Preistreibend war der im Zuge der Iran-Krise gestiegene Ölpreis. Dadurch verteuert sich auch Ethanol, so dass in Brasilien mehr Zuckerrohr der Produktion von Ethanol zugeführt werden dürfte und entsprechend weniger Zuckerrohr für die Produktion von Zucker zur Verfügung steht. Auch bei Zucker gab es in den letzten Wochen eine merkliche Verschiebung der spekulativen Marktpositionierung von netto-short zu netto-long. Letztere erreichte das höchste Niveau seit November 2018, ist im Gegensatz zu Kaffee aber noch nicht außerordentlich hoch.

