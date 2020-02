Ölriese BP will bis 2050 klimaneutral werden

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Öl- und Gaskonzern BP will bis spätestens 2050 klimaneutral werden. Damit kündigt mit BP ein weiterer Ölgigant Maßnahmen an, um die Treibhausgaseffekte einzudämmen. In der Branche gibt es zunehmend Druck von großen Investoren und Aktivisten, dass die Unternehmen klimaneutraler werden müssen.

"Das weltweite Kohlenstoffbudget ist begrenzt und geht schnell zur Neige. Wir brauchen einen schnellen Übergang zum Netto-Nullpunkt", sagte der neue Chef Bernard Looney laut Mitteilung. Dies werde sicherlich eine Herausforderung, aber auch eine enorme Chance sein. Für ihn und die Aktionäre sei klar, dass BP sich verändern müsse, damit das Unternehmen seine Rolle spiele und seinen Zweck erfülle.

Zudem kündigte BP eine neue Konzernstruktur an, um leistungsfähiger und wertvoller zu werden. BP will auf einem Kapitalmarkttag im September seine Strategie und kurzfristigen Pläne vorlegen./mne/eas/fba