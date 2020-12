Ölriese ExxonMobil steckt sich Klimaziele bis 2025

Wien (Reuters) - Der US-Ölriese ExxonMobil hat sich nach vielen europäischen Branchenkollegen nun auch selbst Umweltziele verordnet.

Die Treibhausgasemissionen sollen bis 2025 um 15 bis 20 Prozent gegenüber 2016 gesenkt werden, teilte der Konzern am Montag mit. ExxonMobil zählt zu den größten Öl- und Gasunternehmen der Welt. Die gesamte Branche steht unter dem Druck von Investoren und Klimaaktivisten. Um die Klimaziele des Paris-Abkommens von 2015 einzuhalten, muss der Verbrauch fossiler Brennstoffe in den kommenden Jahren drastisch sinken. Nur dann kann der weltweite CO2-Ausstoß so weit reduziert werden, dass die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad begrenzt bleibt. Viele Ölunternehmen versuchen nun den Schwenk in Richtung erneuerbarer Energie.