Österreich baut seinen Verfassungsschutz um

Wien (Reuters) - Österreich stellt seinen in den vergangenen Jahren mehrfach in die Schlagzeilen geratenen Verfassungsschutz völlig neu auf.

Künftig soll etwa der Nachrichtendienst von der Staatspolizei getrennt werden, sagte Innenminister Karl Nehammer am Montag. Wie bereits im Regierungsprogramm der konservativ-grünen Koalition vorgesehen, soll es damit zu einer Trennung von Gefahrenaufklärung und -abwehr nach internationalem Vorbild kommen. Zudem bekommt das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) einen neuen Namen: Es wird künftig "Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst" (DSN) heißen.

"Die Schutzmauer der Republik, der Verfassungsschutz, hat schwere Risse bekommen", sagte der ÖVP-Politiker. Unter anderem solle die Behörde entpolitisiert werden. Führungskräfte dürfen demnach künftig kein politisches Amt mehr ausüben oder einer Nebenbeschäftigungen nachgehen. Zudem sei ein unabhängiges, weisungsfreies Kontrollgremium geplant. Dieses soll sich aus drei Experten zusammensetzen, die mit Zwei-Drittel-Mehrheit vom Parlament für zehn Jahre bestellt werden sollen.

Das BVT steht seit Jahren in den Schlagzeilen. Zuletzt gab es massive Kritik an der Behörde, nachdem Ermittlungspannen rund um den Anschlag in Wien publik wurden.