Österreich beschließt neue Corona-Regeln für Feiern und private Treffen

Wien (Reuters) - Österreich will mit schärferen Regeln für Feiern und private Zusammenkünfte die steigende Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den Griff bekommen.

"Wir müssen jetzt alles tun, um gegenzusteuern, und einen zweiten Lockdown für Österreich hoffentlich verhindern", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag in Wien. Wenn die Zahlen weiterhin so rasant stiegen, zähle man im Dezember 6000 Corona-Fälle pro Tag, warnte er.

Da die Masse der Ansteckungen im privaten Bereich erfolge, würden Feiern in Lokalen, Vereinen und bei sonstigen privaten Zusammenkünften ab Freitag auf sechs Personen begrenzt. Das gelte "überall", sagte Kurz: "Im Restaurant, beim Yoga-Kurs, in der Tanzschule, bei der Geburtstagsfeier, bei der Hochzeit oder in der Vereinslokalität." Eine Ausnahme gebe es weiterhin für Begräbnisse. Professionelle Veranstaltungen seien künftig nur noch mit begrenzter Teilnehmerzahl, zugewiesenen Sitzplätzen und dem ständigen Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erlaubt. "Wir sind uns vollkommen bewusst, dass diese Maßnahmen unpopulär sind, aber sie sind leider notwendig", sagte Kurz.

In Österreich wurden am Montag 1121 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Nach Angaben des Innenministeriums befinden sich 799 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 145 der Erkrankten auf Intensivstationen. Das Land zählt damit derzeit mehr aktuelle Fälle als zu Beginn der ersten Welle im März, als die konservativ-grüne Regierung als eine der ersten in Europa einen einmonatigen Lockdown beschlossen hatte. Die aktuellen Zahlen liegen aber deutlich unter anderen Ländern in Europa, wie etwa dem Nachbarland Tschechien, wo es zuletzt über 11.000 Fälle gab.

Keine einheitliche Regelung wird es in Österreich vorerst für die Sperrstunde geben. Während die vom Tourismus stark abhängigen Bundesländer Salzburg, Tirol und Vorarlberg die Lokale bereits um 22.00 Uhr schließen, gilt in der Hauptstadt Wien nach wie vor 01.00 Uhr als Sperrstunde.