Österreich: Fußball-Saisonende bis Ende Juni ausgeschlossen

WIEN (dpa-AFX) - Ein Saisonende in der österreichischen Fußball-Bundesliga wird nicht bis 30. Juni möglich sein. Das erklärte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer am Donnerstagabend nach einem Gespräch mit Vertretern der Ministerien für Gesundheit und Sport. "Mit den Ergebnissen des heutigen Termins ist eine sportliche Beendigung der Saison 2019/20 schwieriger geworden", sagte Ebenbauer. So dürfen die Clubs nicht vor dem 15. Mai ins volle Mannschaftstraining zurückkehren. Seit Mitte März ist der Fußballbetrieb wegen der Coronakrise unterbrochen.

Die zwölf Bundesligisten sowie Pokalfinalist Austria Lustenau dürfen seit 20. April in Kleingruppen von maximal sechs Spielern und ohne Körperkontakt trainieren.

Das Ligakonzept für Geisterspiele bewerteten die Ministerien zwar als grundsätzlich gut, es muss aber überarbeitet werden. Zum Beispiel müsste bei einem positiven Test laut Vorgabe des Gesundheitsministeriums nicht nur die positiv getestete Person in Quarantäne, sondern auch deren Kontaktpersonen./deg/DP/he