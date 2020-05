Österreich - Grenzen zu Deutschland ab 15. Juni wieder offen

Wien (Reuters) - Die wegen der Corona-Pandemie geschlossene Grenze zwischen Deutschland und Österreich soll laut dem Wiener Kanzleramt am 15. Juni wieder vollständig geöffnet werden.

Schon ab Freitag werde es an den Grenzen nur noch stichprobenartige Kontrollen geben, teilte das Kanzleramt am Mittwoch mit. Auf diesen zweistufigen Öffnungsprozess hätten sich Kanzler Sebastian Kurz und Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Gespräch am Dienstag geeinigt. Voraussetzung sei jedoch, dass es eine gute Entwicklung bei den Infektionszahlen gebe, sagte Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger.

Das deutsche Kanzerlamt nannte bisher noch kein Datum für eine Grenzöffnung. Merkel sagte allerdings in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nach Informationen von Reuters aus Teilnehmerkreisen am Dienstag, dass es Erleichterungen geben solle. Sie sprach von einem zweistufigen Prozess und verwies auch auf die Praxis in den Nachbarstaaten.

Wie das Kanzleramt in Wien mitteilte, strebt Österreich auch ähnliche Grenzöffnungen mit der Schweiz, Liechtenstein und den osteuropäischen Nachbarländern an. Bis Reisen in das südliche Nachbarland Italien und andere Urlaubsländer wie Spanien wieder möglich sind, wird es laut Köstinger aber durchaus noch etwas länger dauern.