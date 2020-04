Österreich hebt Ausgangsbeschränkungen auf - Abstandsregel bleibt

Wien (Reuters) - Österreich hebt ab Mai die strengen Ausgangsbeschränkungen auf.

Auch Hotels und Freibäder sollen Ende des kommenden Monats unter Auflagen wieder öffnen können. In der Öffentlichkeit müsse aber nach wie vor ein Abstand von einem Meter zu anderen Personen eingehalten werden, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstag. Außerdem sollen sich nur maximal zehn Personen im öffentlichen Raum versammeln. Demonstrationen seien unter Auflagen möglich. An Begräbnissen dürfen 30 Menschen teilnehmen. In öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften müsse weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. "Wir können grünes Licht geben für die nächsten Öffnungsschritte", sagte der Grünen-Politiker. Seit Mitte März durften die Österreicher das Haus nur zum arbeiten, einkaufen, zu individueller Bewegung oder zur Hilfe für andere Menschen verlassen.

Ab 15. Mai dürfen auch die Gaststätten unter strengen Auflagen wieder aufsperren. Pro Tisch seien vier Erwachsene sowie die dazu gehörigen Kinder erlaubt, sagt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger von der ÖVP. Das Servicepersonal muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die generelle Abstandsregel von einem Meter gilt zwar auch im Lokal, aber nicht für jene Gäste, die an einem Tisch sitzen. Die Öffnungszeiten werden vorerst von 06.00 Uhr bis 23.00 Uhr begrenzt. Hotels und Freibäder dürften ab 29. Mai wieder öffnen.

Zeitgleich warnte Anschober vor dem Eindruck, dass die Krise bereits vorüber sei. "Wir müssen vorsichtig sein, es ist wirklich noch nicht vorbei", sagte der Minister. Zwar habe sich trotz der ersten Lockerungen nach Ostern - Baumärkte und Gartencenter sowie kleine Läden wurden wieder geöffnet - die Zahl der Neuinfektionen gut entwickelt. Es gebe aber das Risiko, dass sie wieder nach oben gehe, sagte der Minister. "Das wäre das Schlimmste, wenn wir nochmal Notbremse ziehen müssen". Die nun angekündigten Lockerungsschritte werde man im Abstand von zwei Wochen evaluieren und gelten vorerst bis Ende Juni.