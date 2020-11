Österreich kündigt nach Anschlag in Wien Überwachung von Kirchen an

Wien (Reuters) - In Österreich sollen nach dem Anschlag in Wien mit mehreren Toten und Verletzten künftig verstärkt Kirchen überwacht werden.

Das kündigte Innenminister Karl Nehammer am Donnerstag mit Verweis auf neue Ermittlungserkenntnisse an. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter auch Opfer bewusst in Kirchen suchen wollte", sagte der Minister. Man befinde sich derzeit in einer "heiklen Phase" nach dem Anschlag, weil es Nachahmungstaten geben könnte.

Österreich ist seit zehn Tagen in einem zweiten harten Lockdown. Alle Geschäfte, die nicht für die Grundversorgung nötig sind, wurden geschlossen, Schulen auf Fernunterricht umgestellt und eine Ausgangssperre verhängt. Die Kirchen des Landes blieben offen, allerdings wurden Gottesdienste vorübergehend ausgesetzt. Der Lockdown gilt vorerst bis zum 6. Dezember. Danach soll das öffentliche Leben wieder schrittweise hochgefahren werden. Erwartet wird, dass der Handel und die Schulen in der Vorweihnachtszeit zuerst wieder aufsperrt werden.

Die Polizeikräfte sollen ab sofort verstärkt vor Kirchen und anderen Stätten der Religionsausübung Präsenz zeigen. "Wir werden sicherstellen, dass die angesprochenen Objekte und Plätze in Zivil, in Uniform, offen und verdeckt und auch mit der Anti-Terrorkomponente vom Einsatzkommando Cobra abgedeckt werden", sagte der Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, Franz Ruf.

Bei dem Anschlag in der Wiener Innenstadt in der Nähe einer Synagoge zu Monatsbeginn kamen vier Personen und der Attentäter, ein Anhänger der extremistischen Miliz Islamischer Staat, ums Leben. 23 Menschen wurden teils schwer verletzt. Der Angreifer wurde von der Polizei erschossen, nachdem er auf Passanten und Bars gefeuert hatte. Österreich hat zehn Personen in Untersuchungshaft genommen. Details, etwa wie es zu dem Attentat kam, sind bisher nicht bekannt. Die Behörden haben Fehler im Umgang mit Informationen aus dem Ausland zugegeben.