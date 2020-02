Österreich meldet erste Coronavirus-Fälle

Wien (Reuters) - In Österreich gibt es die ersten Coronavirus-Fälle.

Zwei Menschen im Bundesland Tirol seien infiziert, sagte eine Sprecherin der Landessanitätsbehörde am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Auch ein zweiter Test sei positiv ausgefallen. Medienberichten zufolge handelt es sich um zwei 24-Jährige Italiener aus der Lombardei, die in Innsbruck leben. Die Betroffenen hätten sich bei der Leitstelle selbst gemeldet, nachdem sie bei sich Krankheitssymptome festgestellt hätten. Die Lombardei ist der Schwerpunkt des Coronavirus-Ausbruchs in Italien. Die Landesklinik Tirol will am Nachmittag auf einer Pressekonferenz über Details informieren.