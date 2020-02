Österreich meldet erste Coronavirus-Fälle in Tirol

Wien (Reuters) - In Österreich gibt es die ersten bestätigten Coronavirus-Fälle.

Im Bundesland Tirol haben sich zwei Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. Es handle sich um eine 24-jährige Frau und ihren gleichaltrigen Freund, die beide aus der italienischen Region Lombardei stammen, sagte der Leiter der Abteilung für Innere Medizin an der Innsbrucker Universitätsklinik, Günter Weiss, am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Die Lombardei ist der Schwerpunkt des Coronavirus-Ausbruchs in Italien. Das südliche Nachbarland von Österreich ist mit 280 bestätigten Fällen das am stärksten betroffene Land in Europa. In Österreich gab es bisher über 200 durchgeführte Tests, die bislang alle negativ ausfielen.

Die beiden Betroffenen in Tirol hätten sich bis Freitag in der Region Bergamo, rund 50 Kilometer nördlich von Mailand, aufgehalten und seien anschließend mit ihrem privaten Pkw nach Innsbruck gekommen. Die Frau arbeite in der Tiroler Landeshauptstadt, ihr Freund sei zu Besuch gewesen. Beide hätten am Wochenende leichte Symptome gezeigt, seien mittlerweile aber wieder fieberfrei und in einem relativ guten Allgemeinzustand, sagte Weiss. Bis Freitag sollen sie in der Innsbrucker Klinik unter Quarantäne bleiben. Als nächsten Schritt sollen die Kontaktpersonen identifiziert werden, kündigte Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber an. Wie viele Personen Kontakt mit den beiden Infizierten hatten, sei noch unklar.