Österreich meldet erstes Todesopfer wegen Coronavirus

Wien (Reuters) - In Österreich gibt es den ersten Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Es handele sich um einen 69-jährigen Mann, der in der Nacht im Wiener Kaiser Franz-Josefspital verstorben sei, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Donnerstag mit. Der Mann soll aus Italien zurückgekehrt sein und habe Vorerkrankungen gehabt, erklärte die Stadt.

Die Zahl der positiv Getesteten in Österreich stieg am Donnerstag auf 302 Personen. Das sind 58 Menschen mehr als am Mittwoch. Kanzler Sebastian Kurz erwartet einen weiteren massiven Anstieg bei der Zahl der Infizierten. Es sei damit zu rechnen, dass in einigen Tagen die Tausendergrenze, eine Woche darauf die Zehntausendergrenze erreicht werde, sagte Kurz am Vormittag im Bundesrat.

Österreichs Hauptstadt will nun weitere Einschränkungen für Krankenhäuser erteilen. So würden etwa Krankenbesuche bis auf weiteres untersagt, erklärte die Stadt Wien. "Um diese Maßnahme durchzusetzen, werden in allen Häusern Eingangskontrollen durchgeführt", sagte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Zudem sollen alle nicht dringenden Operationen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. "Wir bitten die Wiener Bevölkerung um Verständnis, aber wir müssen unsere Ressourcen und unser Personal im zentralen Bereich der Gesundheitsversorgung, den Spitäler, schützen und schonen", sagte Hacker. Für Akutbehandlungen- und Operationen werde es keine Einschränkungen geben, versicherte des Gesundheitsstadtrat.

Österreich hat als Nachbarland zu dem besonders betroffenen Italien bereits einige Maßnahmen zur Eindämmung der raschen Virus-Verbreitung beschlossen. So schottet sich das Land derzeit mit Grenzkontrollen und einem Einreiseverbot für Menschen aus Italien ab. Die Grenze darf nur mit einem ärztlichen Attest. Ausnahmen gibt es für Durchreisende und Personen, die sich 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben können. Zudem wurde der Flugverkehr zwischen Österreich und Italien eingestellt sowie der Personen-Zugverkehr.

Die ersten Schulen des Landes sollen ab Montag bis zu den Osterferien geschlossen werden und auch Kindergartenkinder sollen zuhause bleiben. Viele Museen und Theater sind bereits geschlossen und Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Menschen wurden behördlich verboten. Der Bundeskanzler appellierte an die Bevölkerung, die sozialen Kontakte möglichst zu reduzieren. Die Kinder sollten keinesfalls zur Betreuung zu den Großeltern gebracht werden, da diese bestmöglich geschützt werden sollen.