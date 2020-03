Österreich schließt viele Geschäfte ab Montag

Wien (Reuters) - Österreich wird aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus das öffentliche Leben ab Montag auf ein Minimum herunter fahren.

Nicht versorgungsnotwendige Geschäfte werden geschlossen bleiben, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag in Wien. Restaurants, Bars und Kaffeehäuser müssen ab 15 Uhr schließen. Geschäfte des "täglichen Lebens", wie etwa Supermärkte, Banken, Apotheken oder auch der Tierfutterhandel bleiben hingegen geöffnet. Unternehmen seien dazu angehalten, ihren Mitarbeitern, wo möglich, Teleworking zu ermöglichen.

"Alles was nicht notwendig ist, Kleidung kaufe, Sportveranstaltungen besuchen oder selbst ins Fitnesscenter gehen, diese Dinge sind für einige Zeit nicht möglich", so der Kanzler. Eine Ausgangssperre werde es aber nicht geben. Kurz appellierte jedoch an die Bevölkerung, sich genau zu überlegen, "was in den nächsten Tagen notwendig ist und was, in aller Ruhe in einigen Wochen genauso nachgeholt werden kann".

Als weitere Maßnahmen sind ab diesem Freitag die Tiroler Skigebiete Paznauntal und St. Anton am Arlberg unter Quarantäne gestellt. Die Abschottung soll 14 Tage andauern, so der Kanzler. Darüber wird neben den bestehenden Grenzkontrollen zu Italien zukünftig auch an der Grenze zur Schweiz kontrolliert. Der Flugverkehr in diese beiden Ländern sowie nach Frankreich und Spanien wird eingestellt.

Insgesamt sind in Österreich laut Gesundheitsministerium 422 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, eine Person ist gestorben. Sechs Personen sind bereits wieder genesen. In den vergangenen Tagen hatte Österreich schon zahlreiche Maßnahmen beschlossen worden, etwa die Schließung der Schulen ab kommenden Montag.