Österreich vor Lockdown für Ungeimpfte - Impfpflicht für Gesundheitsberufe

Wien (Reuters) - Österreichs konservativ-grüne Regierung dürfte angesichts der rekordhohen Infektionen einen landesweiten Lockdown für Ungeimpfte beschließen.

Man wolle am Sonntag "grünes Licht" für einen solchen Lockdown geben, sagte Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) am Freitag auf einer Veranstaltung. Davor werde es eine virtuelle Konferenz mit den Landeschefs und eine Sitzung des Hauptausschusses des Nationalrates geben, um die Rechtsgrundlage dafür zu schaffen. Das würde bedeuten, dass Ungeimpfte ihren Wohnbereich nur noch aus bestimmten Gründen verlassen könnten. Einen Lockdown für alle schloss Schallenberg erneut aus.

Ab wann ein bundesweiter Lockdown für Ungeimpfte tatsächlich in Kraft treten könnte, blieb vorerst offen. Fix sei hingegen, dass es bereits ab Montag in den besonders stark betroffenen Bundesländern Oberösterreich und Salzburg einen Lockdown für Ungeimpfte geben werde, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). "Die Situation ist besorgniserregend, die Infektionszahlen steigen rasant", sagte der Minister. Zudem verordnete Mückstein einen Impfpflicht für Gesundheitsberufe.

Unterdessen zweifeln Experten daran, ob die drastischen Einschränkungen für Ungeimpfte überhaupt verfassungskonform seien. Angesichts vieler Infektionen auch von Geimpften könne längst nicht mehr von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen werden, sagte Verfassungsrechtler Karl Stöger.

Am Freitag wurden österreichweit 11.798 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 776 pro 100.000 Einwohner. Oberösterreich und Salzburg kommen auf Inzidenzwerte auf jeweils über 1000. Derzeit befinden sich 2294 Personen aufgrund des Corona-Virus im Krankenhaus in Behandlung. Davon werden 436 auf Intensivstationen betreut. Das bedeutet, dass die Betten-Kapazitäten etwa zu einem Fünftel ausgelastet sind.

Knapp 65 Prozent der Bevölkerung sind vollständig gegen Covid-19 geimpft. Österreich liegt damit im Schnitt der Europäischen Union. Viele westeuropäische Länder - darunter Deutschland - haben aber höhere Impfquoten. Seit Montag gilt in Österreich bereits die 2G-Pflicht in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Das bedeutet, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu Restaurants, Cafes, Hotels, Freizeit- und Kultureinrichtungen erhalten. Die Nachfrage nach Corona-Impfungen steigt seitdem an.