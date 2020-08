Österreich weist russischen Diplomaten aus - Medienberichte über Wirtschaftsspionage

Wien (Reuters) - Österreich verweist einen russischen Diplomaten als unerwünschte Person des Landes.

Das bestätigte das Außenministerium in Wien am Montag. Mit seinem Verhalten habe der Diplomat die Wiener Konvention über die diplomatischen Beziehungen verletzt. Laut der österreichischen "Kronen Zeitung" muss der Diplomat das Land im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Wirtschaftsspionage in einem Hightech-Unternehmen bis zum 1. September verlassen. Die russische Botschaft äußerte sich auf Twitter "empört" über die Ausweisung, die unbegründet sei und die Beziehungen zwischen beiden Ländern belaste.