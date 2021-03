Österreich zieht Reißleine - Harter Lockdown für Wien und andere Regionen

Wien (Reuters) - Österreich hat angesichts einer drohenden Überlastung des Gesundheitswesens für die Hauptstadt Wien und zwei weitere Bundesländer einen harten Lockdown über Ostern beschlossen. Von 1. bis 6. April werde das öffentliche Leben in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland komplett herunter gefahren und alle nicht für die Grundsversorgung notwendigen Geschäfte geschlossen, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Mittwochabend nach langen Verhandlungen mit den Landeschefs der betroffenen Länder. Körpernahe Dienstleister wie Friseure müssen für diese Tage wieder zusperren. Danach soll es künftig beim Einkaufen Zugangstests geben. Bisher musste man beim Friseur und anderen Dienstleistern einen negativen Corona-Test vorweisen.

Zudem wurde eine ganztägige Ausgangsbeschränkung über Ostern verhängt. Der Gesundheitsminister appellierte an die Bevölkerung, die sozialen Kontakte über die Feiertage zu reduzieren. Weiters wurde eine FFP2-Masken-Pflicht, die bisher nur in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln galt, für alle geschlossenen Räume sowie für überfüllte Außenbereichen beschlossen. Schüler müssen nach den Osterferien in den Fernunterricht wechseln.

Im Osten des Landes hat sich dem Minister zufolge die ansteckendere britische Virus-Variante, die auch zu schwereren Verläufen führt, stark verbreitet. Das sorgt nun für eine angespannte Lage auf den Intensivstationen. "Wir müssen für alle, nicht nur für Covid-Patienten, garantieren, dass es keine Triagen gibt", sagte Anschober. Das bedeutet, dass verhindert werden muss, dass das medizinische Personal aufgrund von mangelnden Kapazitäten entscheiden muss, wer eine lebensrettende Behandlungen erhält und wer nicht. Dieses Auswahlverfahren wird als Triage bezeichnet.

Von den neun Bundesländern der Alpenrepublik gehören Wien, Niederösterreich und das Burgenland zu den vom Virus derzeit am stärksten betroffenen Ländern. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg dort zuletzt auf knapp unter 300. Der Inzidenz-Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt haben. Die restlichen Bundesländer weisen Werte von über 200 auf, nur Vorarlberg ganz im Westen des Landes kommt auf rund 80.

Landesweit wurden laut Gesundheitsministerium zuletzt binnen Tagesfrist 3289 neue Positiv-Tests gezählt. Derzeit befinden sich 2086 Personen aufgrund des Corona-Virus im Krankenhaus in Behandlung, 447 davon auf Intensivstationen. Österreich hatte am 8. Februar bundesweit den Lockdown gelockert und den Handel und die Schulen wieder geöffnet. Seitdem sind die Infektionszahlen wieder in die Höhe geschnellt. Bei einem Corona-Gipfel am Montag im Kanzleramt hatte die konservativ-grüne Bundesregierung trotz einer landesweiten Sieben-Tage-Inzidenz von rund 240 keine schärferen Maßnahmen beschlossen. Es wurde nur die ursprünglich für Samstag geplante Öffnung der Gastgärten abgesagt.