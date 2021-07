Österreichische Post bestätigt Gespräche ihrer Tochter bank99 mit ING

WIEN (dpa-AFX) - Die Österreichische Post hat Gespräche ihrer Tochtergesellschaft bank99 mit der niederländischen Großbank ING bestätigt. Dabei gehe es das Privatkundengeschäft der ING in Österreich, teilte die Österreichische Post am Freitag mit. Die ING hatte im März bekanntgegeben, sich bis Jahresende aus dem Privatkundengeschäft in Österreich zurückzuziehen.

Damals hatte die Bank in Österreich laut eigenen Angaben rund 550 000 Privatkunden. Von diesen besaßen allerdings rund 430 000 nur ein Sparkonto bei der ING. Die Beziehung zu diesen Kundinnen und Kunden hat die Bank bis Ende Juni aufgegeben./gru/bel/APA/stw