Österreichische Post wird die Dividende erhöhen

Die Österreichische Post (ISIN: AT0000APOST4) wird eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie ausschütten, nachdem im Vorjahr 1,60 Euro ausbezahlt wurden. Beim derzeitigen Kursniveau von 27,85 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,45 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 21. April 2022 in Wien statt. Ex-Dividendentag ist der 3. Mai 2022 und Dividendenzahltag ist der 5. Mai 2022.

Der Konzernumsatz erhöhte sich im Geschäftsjahr 2021 um 14,9 Prozent (+5,7 Prozent auf organischer Basis) auf 2,52 Mrd. Euro. Der Paketumsatz erhöhte sich 2021 um 36,4 Prozent (+14,2 Prozent auf organischer Basis) auf 1,25 Mrd. Euro, wie am Freitag weiter mitgeteilt wurde. In der Division Brief & Werbepost betrug der Umsatz 1,22 Mrd. Euro (+0,1 Prozent). Das Konzern-EBIT kletterte um 27,5 Prozent auf 204,7 Mio Euro. Unter dem Strich stieg das Periodenergebnis auf 158,4 Mio. Euro (Vorjahr: 115,3 Mio. Euro). Der Gewinn je Aktie lag bei 2,25 Euro nach 1,75 Euro im Vorjahr.

Durch den Gegenwind im Marktumfeld sei in der ersten Jahreshälfte 2022 nicht zu erwarten, dass die durch positive Sondereffekte unterstützten Ergebnisse der Vergleichsperiode 2021 wieder erzielt werden können. Trotz des sich abzeichnenden negativen Umfelds peilt die Österreichische Post einen möglichst stabilen Umsatz an und ein Konzernergebnis (EBIT), das wieder nahe an das Niveau des Vorjahres heranreicht.

Redaktion MyDividends.de