Österreichs Agrarministerin kritisiert Kälberexport in Drittstaaten

WIEN (dpa-AFX) - Angesichts eines erneut dokumentierten Falls eines wochenlangen Kälbertransports bis in den Libanon hat sich Österreichs Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) für einen EU-weiten Stopp der Exporte von Schlachtvieh in Drittstaaten ausgesprochen. Dies wäre die richtige Maßnahme, sagte Köstinger am Donnerstag in Wien.

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hatte den Leidensweg von Kälbern verfolgt, die nach Spanien verkauft worden waren, dort gemästet wurden und dann per Schiff unter qualvollen Umständen in den Nahen Osten transportiert wurden.

Drei der Tiere stammten ausweislich ihrer Ohrmarken aus Österreich. "Wir dokumentieren seit vielen Jahren die Transporte von Milchkälbern aus Österreich ins Ausland und haben die Politik immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Tiere schlussendlich auf grausame Art und Weise in Ländern außerhalb der EU geschlachtet werden", sagte ein VGT-Sprecher.

"Unsere Bauern haben nichts falsch gemacht", sagte Köstinger. Österreich habe strengere Vorschriften für Schlachttiertransporte als die meisten EU-Staaten. "Wir brauchen diese strengen Regeln für alle EU-Staaten." Der für Tierschutz zuständige Minister Rudolf Anschober kündigte Konsequenzen an. "Wir haben die Aufgabe, Tiertransporte dramatisch zu reduzieren", sagte der Grünen-Politiker in der Nachrichtensendung "ZiB1" am Mittwochabend. .

Das EU-Parlament hatte 2019 schärfere Bestimmungen für Transporte von Rindern, Schafen und Schweinen angemahnt. Problem bleibt die Kontrolle der Standards bis zum Zielort. In Deutschland haben mehrere Bundesländer ihre Regeln für Tiertransporte in Nicht-EU-Staaten verschärft. So hat das Umweltministerium in Bayern eine Liste mit 17 Staaten erarbeitet, in die es aus Bayern keine Tiertransporte mehr geben soll - es sei denn, es werde nachgewiesen, dass durchgehend deutsche Tierschutzstandards eingehalten werden./mrd/DP/jha